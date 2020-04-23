Власти Крыма рассказали, кому разрешат работать с 1 мая

Симферополь, 23 апреля. В Крыму с 1 мая заработают салоны красоты, автомагазины и точки продажи стройматериалов, мастерские по ремонту обуви и компьютеров.

В Симферополе состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. По словам председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка, предприятия могут подать заявление о возобновлении работы. Власти опубликуют форму заявления на сайте правительства 24 апреля.

На полуострове разрешат работать ИП, организациям в сфере парикмахерских услуг, начнутся продажи товаров личного потребления, сантехники, хозяйственных товаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что перечень предприятий будет дополняться. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел.

Как пишет издание ForPost, за последние сутки выявлено еще два случая заражения коронавирусом — в Бахчисарайском и Сакском районах. Оба заболевших оказались родственниками ранее госпитализированных больных с коронавирусом.