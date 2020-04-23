Аксенов назвал свинским поведение некоторых вернувшихся из Таиланда крымчан

Симферополь, 23 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике поведение некоторых жителей региона, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы.

Как сообщает РИА Новости Крым, на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19 Аксенов назвал некоторых прилетевших в среду из Таиланда крымчан «баламутами» за их выступление против мер самоизоляции. Такое поведение глава региона назвал свинским.

Аксенов предупредил, что подобных людей не будут пускать в Крым без письменного согласия отправиться в обсерватор сразу по приезду домой.

«Ни стыда, ни совести! Внесите изменения в указ специально для таких товарищей, чтобы без письменного уведомления, что они ознакомлены с информацией о помещении в обсерватор, даже переговоры не велись», — заявил Аксенов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обратила внимание, что некоторые из прибывших из-за границы россиян называют обсерватор незаконным. Она уточнила, что эта категория граждан должна в обязательном порядке соблюдать изоляцию.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 является «очень серьезной», но не ставит под угрозу систему здравоохранения страны, передает RT. Также Песков заявил, что в России ожидают пик эпидемии в середине мая.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев инфицирования новым типом коронавируса, 513 пациентов скончались. Выздоровели 4 420 человек.

В ночь на четверг стало известно, что еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве, передает «Газета.ру». Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.