Коронавирус выявили у 11-летнего ребенка в Крыму

Симферополь, 21 апреля. Коронавирусную инфекцию обнаружили у 11-летнего ребенка в Крыму. Ранее опасное заболевание было выявлено у матери ребенка. Об этом на совещании по борьбе с распространением опасной инфекции заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Все контакты установлены, рисков дополнительного заражения нет, поскольку мама уже была помещена в бокс», — заявил Аксенов.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Кутикова, специалисты установили личности 10 человек, имевших контакт с ребенком. Он отметил, что все они были взяты под наблюдение медиков. Самого ребенка поместили в Республиканскую детскую инфекционную больницу, передает ForPost.

На данный момент на территории полуострова официально зарегистрированы 46 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 23 пациента успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей остаются 1368 человек, 1248 — на домашнем карантине и 73 человека в стационарах.