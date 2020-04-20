Медики не зафиксировали в Крыму новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 20 апреля. Более 1600 человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская, за последние сутки под наблюдение взяли еще 46 человек. С учета сняли более 3,5 тысячи человек.

За минувшие сутки власти получили более двух тысяч анкет от прибывших из других регионов россиян. Списки контролируют медики, МВД и сотрудники министерства внутренней политики региона.

Как пишет издание ForPost, за последние сутки новых зараженных в Крыму не выявили. Общее число больных коронавирусом составляет 45 человек, переболели 22 человека.

Власти призывают крымчан оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. Пик эпидемии по коронавирусу в России пока не пройден.