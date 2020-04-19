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Названы депутаты Госсовета Крыма с самым высоким доходом за 2019 год

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Названы депутаты Госсовета Крыма с самым высоким доходом за 2019 год

Симферополь, 19 апреля. Восемь депутатов Госсовета Крыма задекларировали доход более 20 млн рублей по итогам 2019 года, что подтверждается данными на сайте парламента.

На первом месте находится депутат и директор компании «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова, ее доход составляет 137 млн рублей.  На втором месте — замдиректора по коммерческим вопросам компании «ТПК «Центрмаркетстрой» Николай Янаки, в 2019 году он заработал 61,8 млн рублей.

На третьем месте оказался президент Олимпийского Совета Крыма Евгений Михайлов, его доход составил 30,2 млн рублей. В пятерку также входит директор компании «Новое и доступное жилье» Олег Свешников с доходом в 28,6 млн рублей. Замыкает топ-5 коммерческий директор компании «Крымавтотранс» Владимир Демченко. Его состояние увеличилось до 27,1 млн рублей.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому перенесены сроки отчетности о доходах для федеральных чиновников. Это решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Сведения об имуществе нужно подать до 1 августа 2020 года.

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Источник: Российская газета
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