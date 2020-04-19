Развожаев продлил режим самоизоляции в Севастополе до конца апреля

Севастополь, 19 апреля. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 30 апреля включительно.

Власти ввели обязательный для всех жителей карантин. Севастопольцы не могут покидать свои дома без уважительной причины.

Выходить на улицу можно за продуктами и лекарствами, для выгула собак и по работе при наличии пропуска. В подписанном Развожаевым указе отмечает, что в городе начнут работать оптики и ветеринарные клики.

Работают дежурные детские сады. Гражданам запрещено посещать кладбища и отдыхать на природе. Все музеи и площадки для развлечений закрыты, пишет издание ForPost.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области закрыли малый город Абдулино, чтобы остановить распространение коронавируса среди населения.