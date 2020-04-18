Пассажира поезда «Москва — Симферополь» проверят на коронавирус

Симферополь, 18 апреля. Прибывшего на поезде из Москвы пассажира госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию в Симферополе. Об этом сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора получили сведения о том, что в одном из вагонов поезда «Москва — Симферополь» находится пассажир с повышенной температурой тела. Во время заполнения медицинской анкеты мужчина подтвердил, что накануне контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией человеком.

«Этот гражданин помещен в инфекционное отделение городской больницы и проходит все мероприятия по медицинскому наблюдению за контактными лицами», — сказала Пеньковская.

Она также отметила, что было установлено точное местонахождение лиц, которые находились в одном вагоне с зараженным мужчиной. Речь идет об 11 людях, среди которых пассажиры, проводники поезда, а также сопровождавшие состав сотрудники транспортной полиции.

На сегодняшний день на территории Крыма официально зарегистрированы 43 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 22 пациента успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.