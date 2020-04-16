Крымские православные храмы закроют на Пасху

Симферополь, 16 апреля. Симферопольская и Крымская епархия закроет двери храмов во время празднования Пасхи из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Региональное управление Роспотребнадзора решило закрыть храмы в пасхальные дни. С 15 апреля по 19 апреля посещать храмы запрещено всем прихожанам, за исключением священников и лиц, чье присутствие в храме необходимо.

Праздничную службу можно посмотреть онлайн. Пасхальные куличи будут освещать с соблюдением мер предосторожности. На территорию церквей могут пустить не более 50 человек, пишет ForPost.

Русская православная церковь призывает прихожан молиться дома. Они напомнили, что в истории христианства было много примеров, когда святые проводили годы в затворничестве.

Ранее сообщалось, что в связи с коронавирусом церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме будет проводиться с минимальным числом паломников в храме Гроба Господня. 19 апреля огонь доставят в Москву спецрейсом.