Жители села могут потерять единственный источник воды в Севастополе

Симферополь, 13 апреля. Жители села Терновка могут остаться без воды из-за того, что единственный ее источник оказался на территории частного участка в Севастополе. Населенный пункт обеспечивается водой только благодаря пруду, но там ведет строительные и гидро-технические работы новый собственник.

Пруд является жизненно важным источником воды для местных жителей. Однако новый владелец земли, на которой находится озеро и часть реки, не допускает туда местное население. Жители села беспокоятся, что из-за некомпетентного вмешательства в природные процессы пруд обмелеет, и весь населений пункт останется без воды.

Уже сегодня частным собственником запущены процессы, которые в будущем могут привести к печальным последствиям. Загублена система каскадных озер, питающих село.

«Мы за счет вот этих вот каскадных озер и плотин и живем, создается определенный конвейер, идет фильтрация, и поступает нам вода на водокачку», — объясняет депутат Терновского муниципального округа Сергей Потехин.

На подъезде к Терновскому пруду установлен шлагбаум. На въезде висит предупреждение о недопустимости незаконного проникновения на частную территорию. Часть участка сдана в аренду для коммерческих целей. На территории ведутся строительные работы, рабочие сколачивают конструкции для платной рыбалки и отдыха, передает ForPost.

Земля является частной, но предназначена для сельскохозяйственных работ. Вести на ней земельные и капитальные работы по закону РФ нельзя. Тем более, что у собственника отсутствуют ордера на земельные работы и договора о водопользовании.

«Сейчас Севприроднадзором, по поручению губернатора, совместно с прокуратурой будет нарабатываться судебная практика возможно. Мы поднимаем вопрос изъятия водных объектов, в первую очередь, федеральных, из участков, которые находятся в собственности и в аренде», — заявила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Сложившаяся ситуация была зафиксирована в рамках административного дела. Компетентные органы будут разбираться с собственником и работать над тем, чтобы жители и гости Севастополя имели беспрепятственный доступ ко всем водным объектам.