Развожаев призвал жителей Севастополя отказаться от посещений кладбищ

Севастополь, 11 апреля. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан не ходить на кладбища во время карантина.

Власти Севастополя решают вопрос о том, будут ли открыты кладбища в дни поминовения.

«Массовые родительские дни, которые сейчас предстоят – рискованная ситуация в связи с тем, что сейчас происходит», — сказал Развожаев, его слова приводит ForPost.

Он добавил, что об умерших можно вспомнить в другие дни, когда карантин отменят. Глава Севастополя напомнил, что одной из причин распространения вируса являются выезды на природу. Заразиться коронавирусом можно и во время похорон, на которые собираются родственники.

В этом году день поминовения усопших — Радоница выпадает на 28 апреля. По данным официального сайта стокоронавирус.рф, в Крыму зарегистрировали 29 случаев заболевания коронавируса, 7 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится 18 апреля. Ее покажут онлайн, число паломников будет ограничено.

Данные меры приняты, чтобы ограничить распространение коронавируса. Позже огонь передадут представителям российской дипломатической миссии, которые доставят огонь в Москву накануне Пасхи.