Аксенов отложил штрафы за нарушение карантина до 15 апреля

Симферополь, 11 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что штрафовать за нарушение изоляции начнут с 15 апреля. До этого с нарушителями будут вести профилактические беседы.

Парламент Крыма ужесточил наказание за нарушение карантина, введены дополнительные региональные штрафы для физических и юридических лиц. По словам Аксенова, штрафовать будут только нарушителей.

«До среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел на улицу за лекарствами или купить продукты, не пострадает», — сказал Аксенов, его цитирует «Парламентская газета».

Глава региона пообещал, что ни один житель, который вышел на улицу по необходимости, не будет наказан. Выписывать протокол о нарушении карантина будут только тем крымчанам, которые сознательно и без повода нарушают. Автомобилистам также запрещается ездить по городу.

В Крыму зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, 12 человек полностью вылечились. При этом 22 случая коронавируса завозные. В Севастополе зафиксировали 6 случаев заражения, из больницы выписались четыре человека.

Власти продлили режим самоизоляции до конца апреля. Как пишет издание ForPost, на полуострове выявили новый случая заражения коронавируса. Заболел житель Ялты, он находится под наблюдением медиков.