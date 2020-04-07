Первый штраф за нарушение карантина выписали в Севастополе

Севастополь, 7 апреля. Штрафы за нарушение карантина по коронавирусу начали выписывать в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города.

Правоохранители заметили мужчину, который пил слабоалкогольный напиток у моря. После проверки оказалось, что это житель Ставрополья. Однако приезжий знал о введенных в Севастополе ограничениях.

Сотрудники департамента общественной безопасности составили протокол об административном правонарушении. Власти отмечают, что патрулирование будет проводиться во всех районах города, пишет Forpost.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуострова не нарушать карантин. Он также напомнил автомобилистам, что штрафы введены для всех. Если крымчане продолжат нарушать самоизоляцию, власти вынуждены ужесточить правила карантина.