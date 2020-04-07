Аксенов пригрозил ужесточить карантин в Крыму

Симферополь, 7 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если жители полуострова будут нарушать карантин, власти ужесточат меры.

В Крыму и Севастополе выявлено 27 случаев заражения коронавирусом. На территории полуострова режим самоизоляции продлен до 30 апреля, в Севастополе — до 12 апреля.

За порядком в городе и соблюдением карантина следят сотрудники полиции и Росгвардии. Однако за последние дни в Крыму увеличилось количество автомобилистов, которые ездят по городу.

«Это до следующей вспышки или когда где-то очаг образуется, и тогда придется все перекрыть. Тогда режим будет сильнее, чем в Краснодаре», — пригрозил Аксенов.

Аксенов попросил крымчан быть внимательными и не создавать угрозу для здоровья окружающих. Он призвал их оставаться дома.

Глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что 6 апреля в столице Крыма, Саках и Евпатории многие передвигались на автомобилях. Он добавил, что попросил правоохранителей усилить контроль. Водители обязаны предоставить справку с места работы и маршрутный лист.

Как сообщает ForPost, за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 1 человека. Пациентка прибыла из Москвы, тест подтвердил коронавирус. Всех лиц, которые контактировали с заболевшей, проверяют.