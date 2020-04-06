Колокольцев представил нового начальника УМВД России по Севастополю

Симферополь, 6 апреля. Полковник полиции Павел Гищенко занял пост начальника УМВД России по городу Севастополю. Гищенко был назначен на эту должность указом президента РФ. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя личному составу в режиме видеоконференции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что практический и управленческий опыт Гищенко позволит ему решать серьезные задачи в масштабах субъекта России, имеющего особый статус. Глава МВД напомнил, что в работу полиции были внесены коррективы из-за ситуации с коронавирусом.

«Буквально на днях решен вопрос о выделении МВД России дополнительного финансирования на выплату компенсации за сверхурочную работу», – сказал Колокольцев.

Он также поручил новому руководителю обеспечить их эффективное целевое использование. Также Колокольцев призвал коллег повышать результативность в вопросах профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, а также правонарушений среди несовершеннолетних.

Павел Гищенко служит в правоохранительных органах уже более 20 лет. Свою карьеру начинал в должности оперуполномоченного уголовного розыска. На протяжении нескольких лет руководил работой подразделений криминального блока, а затем отдела внутренних дел на районном уровне.