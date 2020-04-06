Карантин по коронавирусу продлили в Крыму до 30 апреля

Симферополь, 6 апреля. Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Крыму до 30 апреля. Соответствующее решение приняло руководство Республики Крым.

Указ о продлении ограничительных мер для недопущения распространения опасной инфекции подписал глава республики. В документе говорится, что режим карантина будет действовать в регионе с 3 по 30 апреля.

«Обязать иных граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», – говорится в документе.

Жителям полуострова запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно только для того, чтобы купить продукты или сходить в аптеку. Также разрешается выносить мусор и выгуливать домашних питомцев на расстоянии, которое не превышает 100 метров от места жительства, передает ForPost.

В Крыму продолжает действовать запрет на междугородние пассажирские перевозки.