Хулиганы избили прохожего в Севастополе из-за отказа познакомиться

Симферополь, 5 апреля. Злоумышленники избили и ограбили прохожего из-за отказа познакомиться в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, потерпевший прогуливался по городу, когда к нему подошли двое незнакомцев. Двое мужчин предложили прохожему познакомиться, но мужчина ответил им отказом. Отрицательный ответ не на шутку оскорбил злоумышленников. Они набросились на прохожего с кулаками, избили его, отобрали рюкзак, в котором находился мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.

44-летний пострадавший обратился за помощью к правоохранителям. Стражи правопорядка быстро нашли и задержали преступников, которыми оказались 35 и 50-летний местные жители.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь хулиганам грозит до 7 лет тюрьмы.