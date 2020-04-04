Аксенов оценил возможность закрытия Крымского моста из-за коронавируса

Москва, 4 апреля. Сейчас рано говорить о закрытии Крымского моста из-за пандемии коронавируса, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я думаю, что рано. Динамика каждый день изменяется, давайте посмотрим. Я не хочу прогнозы давать — это вещь неблагодарная. Делаем все возможное, чтобы остановить эпидемию», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основные решение по работе на следующую неделю власти будут приняты в предстоящее воскресенье.

По данным на 3 апреля, в Крыму подтверждены 18 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — пять. Всего в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 из них летальных, передавала «Газета.ру». Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением COVID-19. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавал RT.

В пятницу Министерство промышленности и торговли уточнило, что российские граждане могут посещать не только магазины, расположенные возле дома, но и дальние гипермаркеты, а также рынки и ярмарки. Однако все это не отменяет введенные ранее санитарные меры. Покупателям по-прежнему нужно носить маски и держаться на расстоянии от других людей.