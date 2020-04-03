Две лаборатории для тестирования на коронавирус откроют в Симферополе

Симферополь, 3 апреля. Две новые лаборатории в Симферополе начнут делать тесты на коронавирус на следующей неделе, заявила глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская.

В Крыму состоялось заседание оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. По данным главы Роспотребнадзора, тестирование прошли 300 человек, пробы не подтвердили наличие коронавируса у пациентов.

Число тестов на коронавирус возрастет, поскольку две лаборатории откроются на базе двух детских больниц в Симферополе. Учреждения готовят к приему пациентов, отметила Пеньковская.

«С понедельника они смогут начать работу», — сказала глава ведомства, ее слова приводит издание ForPost.

Власти Крыма планируют увеличить объем тестов до 800 в день. В первую очередь сдавать пробы будут жители Крыма, которые выезжали за пределы полуострова. Врачи отмечают, что у некоторых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

По данным на 2 апреля, в Крыму зарегистрировали 16 случаев заражения. Все, кто напрямую контактировал с больными, находятся в инфекционной больнице. Остальные остаются под наблюдением медиков на дому.

Утром 3 апреля стало известно о 601 новом случае заражения коронавирусом в России в 32 регионах страны. За последние сутки полностью выздоровели 46 человек. Власти призывают граждан к самоизоляции.