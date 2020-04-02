ФСБ задержала двух человек в Крыму за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Симферополь, 2 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух выходцев из стран Средней Азии за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористам, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В пресс-службе отметили, что задержанные – двое мужчин 1997 и 1999 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статьям за приготовление к совершению преступления и участие в деятельности террористической организации.

«Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку провоза оружия и боеприпасов на границе России и Казахстана. Инцидент произошел в Курганской области. В пресс-службе уточнили, что в машине правоохранители обнаружили два охолощенных автомата Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра девять миллиметров, 53 пули такого же калибра, а также станок для изготовления патронов.