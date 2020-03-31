Волонтеры-медики рассказали о помощи крымчанам во время пандемии

Севастополь, 31 марта. Крымские волонтеры работают ежедневно, помогая пожилым людям на карантине, рассказала координатор движения «Волонтеры-медики» в Севастополе Александра Шилова.

Волонтеры чаще всего помогают людям пожилого возраста, пенсионерам, одиноким старикам и инвалидам. Всем, кто входит в группу риска по коронавирусу, доставляют лекарства, продукты питания.

По словам Шиловой, эпидемией воспользовались мошенники. Они могут попасть в дом под видом дезинфекторов или волонтеров. Но избежать такой ситуации можно, если позвонить на горячую линию движения и сказать кодовое слово.

Эту информацию передадут волонтерам-медикам, которые отправятся на вызов по указанному адресу. При этом каждый заявитель рассматривается активистами как потенциально зараженный человек.

«Во время визита к нему предусматриваются все необходимые меры защиты», — сказала координатор движения, ее слова приводит издание ForPost.

На данный момент в Севастополе работают сотни добровольческих организаций, и это очень ценный резерв. Активисты нужны, чтобы помогать властям справляться с такими ситуациями, как эпидемия коронавируса.

Шилова попросила крымчан старше 65 лет оставаться дома. Это минимизирует риски заражения опасным вирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Крыма коронавирусом заболели 16 человек.