Семь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Крыму

Севастополь, 27 марта. Тесты подтвердили семь новых случаев заболевания коронавирусом в Крыму, сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Все заболевшие внрнулись в Крым из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом шесть из заболевших являются членами одной семьи, которые путешествовали на лайнере «Белиссимо» в ОАЭ.

Еще один житель полуострова также посещал Эмираты. По словам Пеньковской, все больницы полуострова работают в режиме повышенной готовности.

Общее число заболевших коронавирусом в Крыму достигло 14 человек, пишет издание ForPost.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировали 840 случева заболевания коронавирусом в 56 регионах страны. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже выявлен. Специалисты проводят лабораторные исследования.

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности, школы и вузы, колледжи переводят на дистанционное обучение. В крупных городах страны (Москва, Петербург) закрыли кафе, рестораны, другие точки общественного питания за исключением ресторанов, которые готовят еду на вынос и осуществляют доставку на дом.

Отменены массовые культурные, спортивные и другие мероприятия, чтобы сократить риск заражения коронавирусом. Губернаторы регионов призывают россиян отказаться от поездок на природу и просят соблюдать домашний карантин.