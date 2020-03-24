Годовалый ребенок утонул в искусственном пруду в Крыму

Симферополь, 24 марта. Годовалая девочка трагически погибла в Крыму. Тело грудного ребенка обнаружили в искусственном пруду на территории частного дома. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Крыму.

По предварительной версии, мать оставила ребенка в коляске на улице и ушла в дом по своим делам. В какой-то момент домой пришел старший ребенок и женщина попросила мальчика выйти и присмотреть за малышкой. Когда старший брат вышел на улицу, то обнаружил, что ребенок находится в искусственном пруду.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи констатировали смерть ребенка. Следователи и криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия. В данный момент правоохранители устанавливают подробные причины и обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».