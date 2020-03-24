Камеры автоматической видеофиксации помогли вычислить автоугонщиков в Севастополе

Симферополь, 24 марта. Выходцы их трех разных регионов России решили угнать автомобиль в Крыму, но были оперативно задержаны сотрудниками севастопольской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

По информации правоохранителей, преступление произошло у одного из хостелов. Постоялец отеля садился в свой автомобиль, но вспомнил, что забыл в номере сумку. Мужчина вышел из автомобиля и пошел за вещами. В этот момент из того же хостела вышли трое мужчин, которые быстро смекнули, что машина не заперта и решили ее угнать.

«Долго разъезжать злоумышленникам не пришлось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы полиции по горячим следам установили местонахождение подозреваемых», — говорится в сообщении.

Найти преступников помогли камеры автоматической видеофиксации. Полиция настигла угонщиков возле Ялты. Задержанными оказались мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Один из них — житель Севастополя, а двое других выходцы из Петербурга и Кировской области, передает «Форпост».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.