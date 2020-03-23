Аксенов предложил использовать электронные браслеты для больных коронавирусом

Симферополь, 23 марта. Глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская не исключила на полуострове новые случаи заражения коронавирусом.

В Крыму зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Инифицированный мужчина умолчал о посещении неблагополучных стран.

«Главная задача — это не допустить от завозных цепочки дальнейшего распространения. Завозы будут, и мы должны быть к этому готовы», — сказала Пеньковская, ее слова передает ForPost.

Такое мнение высказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил радикальные меры, в том числе уголовное преследование и ношение электронных браслетов.

Крымский чиновник считает, что люди, которые представляют угрозу для здоровья окружающих, должны находиться под наблюдением. Он призвал к жестким мерам.

Ранее сообщалось, что Россия закупит аппараты искусственной вентиляции легких на 7,5 млрд рублей. Это оборудование необходимо для больных, у которых болезнь протекает тяжело.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Общее число зараженных достигло 438. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что все инфицированные посещали неблагоприятные по коронавирусу страны.