Один человек сгорел в жилом бараке в Севастополе

Севастополь, 19 марта. Один человек погиб в пожаре на Фиолентовском шоссе в Севастополе, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта в доме барачного типа. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 02.20.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они не смогли спасти одного пострадавшего. Еще семь жильцов были эвакуированы.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров, сотрудники МЧС потушили возгорание за несколько часов, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области сгорел частный дом, жертвами пожара стали три человека.