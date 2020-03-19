Полиция задержала насильника и убийцу жительницы Алушты

Симферополь, 19 марта. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины задержан в Крым, сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Преступление произошло в 2004 году в Алуште. По данным следствия, двое пьных мужчин на детской площадке зверски избили, а затем изнасиловали местную жительницу.

Когда пострадавшая потеряла сознание, ее перетащили на стадион и бросили умирать. Одного из преступников задержали ранее, его уже отправили в колонию.

Второму соучастнику преступления удавалось скрываться от следствия в течение 16 лет. Он работал на стройках в других регионах России, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что жительница Омска зарезала сожителя из-за громкой музыки. Убийство произошло во время распития спиртных напитков.