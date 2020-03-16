Глава Крыма предложил закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Симферополь, 16 марта. Власти Крыма предложили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова на фоне распространения коронавируса в мире. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Мы сегодня выходим с инициативой в столицу о том, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», ― заявил Аксенов журналистам.

По словам Аксенова, на пунктах пропуска наблюдается большой поток людей. Накануне на границе был усилен медицинский контроль. Глава региона объяснил, что жители Украины стремятся попасть в Крым из-за того, что на Украине медицинская помощь в полном объеме не оказывается. Аксенов подчеркнул, что предложение поддержала Федеральная служба безопасности РФ.

В Минздраве Украины сообщили, что, по данным на 16 марта, на территории страны было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Украинское правительство на внеочередном заседании распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции.

Правительство Российской Федерации в понедельник приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией на фоне распространения коронавируса.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 63 человек. В понедельник, 16 марта, гражданина Ирландии госпитализировали в Мурманске с предварительно положительным результатом на коронавирус. Также предварительный диагноз коронавирус был поставлен жителю Красноярска.