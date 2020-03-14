Иномарка в Севастополе сбила женщину на «зебре»

Севастополь, 14 марта. Женщина попала под колеса автомобиля на улице Хрусталева в Севастополе, сообщили в ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 13 марта. Девушка 1993 года рождения переходила дорогу по «зебре», на нее наехала Toyota.

За рулем иномарки находился мужчина 1957 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу, проводится проверка, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что на трассе Джанкой — Симферополь произошло страшное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали девять человек.