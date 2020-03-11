Вора-рецидивиста задержали после очередной кражи в Севастополе

Севастополь, 11 марта. Ранее судимого мужчину задержали в Севастополе по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Полиция задержала 39-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером накануне.

Хозяин оставил входную дверь открытой и не заметил, как в дом пробрался грабитель. Мужчина похитил несколько телефонов из соседней команты, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит до шести лет лишения свободы, пишет ForPost.

Аналогичный инцидент произошел в Омске, грабитель-рецидивист разбил окно в доме и в присутствии хозяина похитил деньги.