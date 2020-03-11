Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Симферополь, 11 марта. Девять человек получили травмы после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на дороге Джанкой-Симферополь в Крыму, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера. На трассе Джанкой-Симферополь столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и Dewoo Lanos. По данным спасателей, в момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, еще трое — в легковушке.

Всего во время аварии пострадали девять человек, они были госпитализированы в ближайшую больницу. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из машины спецсредствами.

На прошлой неделе, как передавал RT, при столкновении двух автомобилей на автодороге Ухта — Троицко-Печорск в Коми погибли шесть человек, еще двое пострадали. Позднее Следователи Республики Коми ходатайствовали о передаче в свое производство материалов доследственной проверки полиции по факту автокатастрофы.