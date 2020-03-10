Двое туристов сорвались со скал в Севастополе, один погиб

Севастополь, 10 марта. Двое туристов сорвались со скал в районе остановки общественного транспорта «Маяк» на мысе Фиолент в Севастополе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел 9 марта, когда двое мужчин полезли на скалы без специального снаряжения. По предварительным данным, они сорвались с 15-метровой высоты.

Один человек погиб, второго с травмами доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы, но получила серьезные травмы.