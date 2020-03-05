Турист из Кирова трагически погиб в Крыму, сорвавшись со скалы

Симферополь, 5 марта. Житель Кирова погиб в Крыму, после того как сорвался со скалы и упал в море. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Шахов сообщил, что трагический инцидент произошел на южном берегу полуострова в поселке Симеиз на скале Дива. Турист из Кирова сорвался с уступа скалы.

На место происшествия прибыли спасатели. Водолазы обнаружили тело мужчины в 15 метрах от скалы на глубине 13 метров, передает «Царьград».

«Тело погибшего, жителя города Киров, 1987 года рождения, было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий», — сказал руководитель крымского МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели оказали помощь туристу из Череповца, которого смыло волной с причала в Алуште. В этот день на побережье Крыма бушевал шестибалльный шторм.