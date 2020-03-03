Вандалы разгромили могилу Неизвестного солдата под Севастополем

Севастополь, 3 марта. Вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата под Севастополем, сообщил врио губернатор Михаил Развожаев.

Глава города написал в Instagram, что это новость, «от которой сжимаются кулаки». Он назвал поступок хулиганов позорным и достойным презрения.

Развожаев выразил надежду, что полиция найдет вандалов. Чиновник пообещал, что к 9 мая могила будет восстановлена.

В УМВД России по Крыму сообщили, что по факту происшествия в поселке Сахарная головка проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области неизвестные украли забор возле памятника советским солдатам.