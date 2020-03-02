Тело пропавшего каякера нашли в бухте Севастополя

Севастополь, 2 марта. Труп мужчины выловили из воды в бухте Севастополя. По словам очевидцев, тело заметили возле Памятника затопленным кораблям.

Инцидент произошел 28 марта, течение отнесло погибшего в Севастопольскую бухту к причалу для малых судов.

Погибшим оказался спортсмен-каякер, который пропал еще в январе. Местный житель рассказал, что его опознали по телефону и одежде.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в СК РФ по Крыму. Как пишет ForPost, мужчины вышел в море 22 января и сообщил, что направляется в сторону Инкермана.

Однако он направился в сторону Любимовки, где, вероятно, попал в шторм. Его каяк был найден позднее в районе Константиновского равелина.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция выловила из Москвы-реки труп мужчины 1981 года рождения.

Еще один инцидент произошел в Саратовской области, тогда возле реки нашли вмерзшее в лед тело младенца.