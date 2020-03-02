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Проректора крымского вуза подозревают в получении крупной взятки

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Проректора крымского вуза подозревают в получении крупной взятки

Севастополь, 2 марта. Проректора по экономическим вопросам Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владислава Большенко задержали по подозрению в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе вуза, Большенко нет на работе с пятницы. Собеседник ForPost уточнил, что его задержали «по подозрению в совершении экономических преступлений».

В вузе выразили головность оказать содействие правоохранителям. Источник издания сообщил, что сумма взятки составляет несколько миллионов, а задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

По некоторой информации, Большенко находится под домашним арестом. 

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева оставили под арестом до 10 апреля по делу о взятках.

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