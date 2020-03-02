Врачи в Севастополе не обнаружили коронавирус у сбежавшей из больницы пациентки

Севастополь, 2 марта. В анализах пациентки, сбежавшей из инфекционной больницы в Севастополе, коронавирус не обнаружен, сообщила главный врач медучреждения Инга Матяж.

Женщина не провела положенный срок в карантине, поэтому ей придется снова сдать анализы. По словам главврача, пациента была неадекватной, оскорбляла медиков и разбила стекло в боксе.

Все нарушения зафиксированы, информацию передадут правоохранителям. Матяж добавила, что анализы всех пациентов с подозрением на коронавирус проверяют трижды: в севастопольской лаборатории, в Симферополе и в Новосибирске.

Как пишет ForPost, женщина была госпитализирована после возвращения из Китая. 1 марта пациентка самовольно покинула больницу. Беглянку вернут в больницу в принудительном порядке, этим займутся судебные приставы

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел мэр французского города Бальм-де-Сийэнжи Франсуа Давье. Ему пришлось отказаться от участия в выборах и остаться в больнице до полного выздоровления.