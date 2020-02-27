ФСБ задержала в Евпатории депутата по подозрению в вымогательстве

Евпатория, 27 февраля. Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали по подозрению в вымогательстве, сообщили в ГСУ СК РФ по Крыму.

По данным ведомства, в декабре 2019 года депутат публично озвучил дискредитирующую информацию о деятельности оператора пляжа в Сакском районе. Затем он опубликовал ролик в Интернете.

В январе 2020 года помощница депутата предложила оператору пляжа удалить компромат за вознаграждение в 1 млн рублей. При этом помощница, чтобы придать законность своей деятельности, потребовала заключить соглашение.

26 февраля подозреваемых задержали сотрудники ФСБ России. Правоохранители провели обыски в домах задержанных, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Крыму. В ведомстве сообщили о задержании двух подростков, которые готовили нападения на образовательные учреждения.