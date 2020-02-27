Севастополец сбил 15-летнюю школьницу прямо на «зебре»

Севастополь, 27 февраля. Водитель Lada сбил 15-летнюю школьницу в Севастополе, сообщили в ГУ МВД России по городу.
ДТП произошло вечером 26 февраля на улице Генерала Мельника. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.
Водитель дождался приезда скорой и правоохранителей. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка, пишет ForPost.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области молодой водитель бросил машину после ДТП. В автомобиле ВАЗ находилась пострадавшая 17-летняя девушка.