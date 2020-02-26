Крымский убийца 25 лет скрывался от правосудия в Псковской области

Симферополь, 26 февраля. Правоохранители задержали убийцу, скрывавшегося 25 лет от правосудия в Псковской области. Следственный комитет возобновил уголовное дело об убийстве жителя Евпатории осенью 1995 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Преступление произошло четверть века назад в поселке Заозерное около Евпатории. В 1995 году там находился бар «Лагуна». По информации следствия, поздней ночью из заведения вышли несколько посетителей для того, чтобы разрешить возникшую конфликтную ситуацию. Словесная перепалка была недолгой. Она завершилась тем, что 38-летний мужчина достал нож и ударил своего оппонента в грудь.

Мужчина быстро ретировался с места преступления, а по дороге домой выбросил орудие убийства.

Спустя 25 лет правоохранители нашли и задержали убийцу. Все это время он скрывался в Псковской области. Мужчину этапировали в Евпаторию.