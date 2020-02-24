В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения поездок в Китай

Севастополь, 24 февраля. Туристический поток в Крым на фоне ограничений поездок в Китай по причине коронавируса может увеличиться до 15% после переориентации рейсов российских авиаперевозчиков на юг РФ. Об этом рассказал журналистам глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

«Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10–15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса», — передает ТАСС слова Зелинского.

Он также рассчитывает, что высвобождающиеся рейсы и лайнеры отечественные компании направят в Крым. Кроме того, по его словам, ожидается снижение цен на билеты.

Крым впервые побил рекорд по туристическому потоку в 2018 году, приняв 6,8 млн путешественников, что на 28% больше, чем годом ранее.

Ранее, передавало РИАМО, Роспотребнадзор рассказал о работе по предотвращению распространения коронавируса в России.

Как сообщала «Газета.ru», китайские власти в конце прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, очаг которого зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, число жертв болезни превысило 2500 человек.