Водителю и пассажиру чудом удалось выжить в необычном ДТП в Ялте

Ялта, 23 февраля. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео, сделанное на месте ДТП в Ялте. Там на улице Красноармейской автомобиль на полной скорости въехал в перилла, но водителю и пассажиру чудом удалось избежать гибели.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в толстую металлическую трубу, которая насквозь пробила лобовое стекло и вошла в салон. Конструкция оказалась аккурат между головой пассажира и водителя. Если бы мужчина повернул руль на несколько сантиметров, ДТП могло бы закончиться трагедией, сообщают очевидцы.

В результате аварии пассажир и автомобилист не пострадали и отделались лишь испугом.