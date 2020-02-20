Шестилетняя девочка в Крыму получила ранение, играясь пистолетом отца

Симферополь, 20 февраля. Шестилетняя девочка получила ранение из пистолета, оставленного отцом в салоне автомобиля, сообщили в СУ СК РФ по Республике Крым.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в Симферополе. Отец оставил девочку в автомобиле и пошел к магазин. Когда он вернулся, то нашел в салоне окровавленного ребенка.

По данным правоохранителей, девочка нашла в бардачке пистолет «Оса» и произвела выстрел. Мужчина пренебрег правилами хранения травматического оружия.

Девочку госпитализировали с травмой головы, она находится в тяжелом состоянии, пишет ForPost. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.