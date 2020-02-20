Грузовик сгорел на Балаклавском шоссе в Крыму

Севастополь, 20 февраля. Грузовой автомобиль загорелся на 10-м километре Балаклавского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Инцидент произошел около 09.00, горение сопровождалось густым черным дымом. По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал, пишет ForPost.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали горение. На месте находятся правоохранительные органы, они выясняют обстоятельства возгорания грузовика. Не исключается версия поджога.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные подожгли иномарку главного фаната футбольного клуба «Зенит».