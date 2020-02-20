Машина насмерть сбила двух пешеходов в Крыму

Симферополь, 20 февраля. Две женщины погибли под колесами автомобиля в Симферопольском районе Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по республике.

По данным ведомства, трагедия произошла в четверг утром на дороге Симферополь — Николаевка вблизи села Кольчугино. Водитель машины ISUZU насмерть сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть.

«В результате ДТП женщины 25 и 45 лет погибли на месте», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована проверка.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о смертельной аварии на федеральной дороге Р-22 в Калмыкии. Шесть человек погибли при столкновении автомобилей Datsun и Lada Granta. По факту ДТП проводится проверка.