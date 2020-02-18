Крымский депутат назвал слова Пристайко о войне России и Белоруссии «фантазией»

Симферополь, 18 февраля. Депутат госсовета Крыма Лентун Безазиев считает несбыточной фантазией заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко, напророчившему России войну с Белоруссией.

По словам министра иностранных дел Украины, отношения между Белоруссией и РФ будут ухудшаться и в конечном счете приведут к вооруженному конфликту. Такое заявление он сделал в интервью для пражского журнала Respekt. По его мнению, Москва не допустит независимости Белоруссии.

Пристайко заявил, что несколько лет назад говорил с белорусскими журналистами и предупреждал их о возможном конфликте между Москвой и Минском.

«Если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим», — заявил Вадим Пристайко.

Крымский депутат Лентун Безазиев считает, что подобные заявления вполне вписываются в кампанию по демонизации образа России. По его мнению, украинские власти намеренно пытаются столкнуть лбами Белоруссию и РФ. Однако о каких-либо вооруженных противостояниях не может быть и речи, передает «Инфореактор».

«Я много раз слушал Лукашенко, он всегда говорил: «У меня никогда с Россией не будет стычки». Нефть нефтью, но войны никто не допустит. Все будет дороже через другие страны и Лукашенко все понимает» , — считает Безазиев.

Депутат заявил, что скандальное высказывание Пристайко является следствием антироссийской пропаганды. Безазиев уверен, что Москва и Минск не будут воспринимать слова главы украинского МИД всерьез.

«Это все политическая фантазия Пристайко. Это фантазия мужика, да и не мужик он, а сопля, которая все это создает», — добавил Безазиев.

Председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько назвал необдуманным заявление Пристайко. Белорусский политик уверен, что война с Россией немыслима и невозможна.