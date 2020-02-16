Ученые раскрыли тайну подземного канала в центре Севастополя

Симферополь, 16 февраля. Исследователи разгадали предназначение подземного канала, найденного в первых числах января 2020 года в Севастополе. Загадочный тоннель был обнаружен при реконструкции улицы Большой Морской, а также площадей Лазарева и Ушакова. Об этом заявили эксперты музея «Херсонес Таврический».

Оказалось, что подземный канал на площади Ушакова был не водоводом, как предполагалось, а частью старинной трамвайной системы. Чтобы докопаться до истины, ученым пришлось сделать большой шурф. Там обнаружили каменную кладку, которая служила фундаментом и заканчивающийся тупиком канал длиною в 4,5 метра и высотой в 0,8 метров.

Кроме того, под землей были обнаружены трубы разного диаметра и фрагменты кабеля, который использовали во второй половине XIX и середине XX веков. Благодаря архивам удалось выяснить, что в конце XIX века неподалеку от этого места располагалось деревянное здание цирка Максимилиана Труцци, передает ForPost.

«В непосредственной близости от цирка была проложена колея Круговой линии Севастопольского трамвая, оборудован разъезд, установлены металлические столбы контактной сети и электрического освещения. Для подведения электроэнергии к столбам контактной сети использовался подземный кабель», — заявили исследователи.

Версия нашла подтверждение у местных жителей. Коренные севастопольцы рассказали, что помнят о трамвае на площади Ушакова.