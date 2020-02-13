Крымский мастер рисует картины Айвазовского на яйцах

Симферополь, 13 февраля. Крымский ювелир Мехти Исламов смог нанести картины Айвазовского на сувенирные яйца, обойдя таким образом знаменитого мастера Карла Фаберже. Он создал коллекцию из семи яиц, каждое из которых имеет уникальное оформление.

Выбор на Айвазовского пал не случайно. Знаменитый российский художник предпочитал жить и работать на своей родине — в Крыму. Исламов решил, что изготовленные им изделия, которые несут отпечаток легендарного мариниста, позволят повысить туристическую привлекательность полуострова.

«Главная моя задача — популяризация Крыма. Важно, чтобы туристы, приезжая к нам, могли покупать наши местные сувениры, а не китайский ширпотреб», — ювелир KP в разговоре с «КП-Крымом».

Отметим, что перенос картин Айвазовского на ювелирное яйцо — это титаническая работа. Яйцо покрывается 22 слоями лаковой росписи, что придает миниатюре прозрачность. На создание каждого изделия у Исламова уходит не меньше года. Как сообщает ForPost, Мехи Исламов является полным кавалером Ордена Карла Фаберже. Такой чести удостоено всего несколько ювелиров во всем мире.