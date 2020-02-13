В Крыму к новогодним праздникам начали готовиться в феврале

Симферополь, 13 февраля. В Балаклавском муниципальном округе готовятся встречать 2021 год. На календаре 12 февраля, но закупкой новогодней елки к 31 декабря озаботились уже сейчас. Сообщение о закупке появилось на сайте электронных торгов.

Рассмотрение заявок завершиться 21 февраля, а торги пройдут 25 числа. Отмечается, что на покупку новогодней красавицы планируют потратить 168 тысяч рублей, предает ForPost.

На сайте аукциона размещены технические требования и проект контракта, согласно которым искусственную ель должны доставить через два дня после подписания соглашения с поставщиком. Заказчик подчеркивает, что диаметр растения не должен превышать полутора метров, а веток должно быть не меньше ста.

Заказчик пояснил, что закупать новогодние принадлежности можно в любое время года без каких-либо препятствий.