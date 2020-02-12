Крымчанин изнасиловал продавца супермаркета и нанес ей 15 ударов ножом

Севастополь, 12 февраля. Грабителя, напавшего на продавца круглосуточного магазина с ножом, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Севастополя.

По данным ведомства, в феврале 2019 года мужчина изнасиловал женщину-продавца, в затем нанес ей 15 ножевых ранений. Он похитил из кассы две тысячи рублей и скрылся.

При задержании мужчина окаал сопротивление и оскорбил полицейского. На время расследования обвиняемый находился под стражей.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к колонии особого режима, он также должен возместить 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае покупатель набросился на продавца заправки с ножом и отобрал кофе.