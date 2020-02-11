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Ветерана из Крыма не поздравили с годовщиной Ялтинской конференции

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Ветерана из Крыма не поздравили с годовщиной Ялтинской конференции

Саки, 11 февраля. Крымчанку Галину Романько не поздравили с 75-летием Ялтинской конференции. В 1945 году она работала в санатории, где жили иностранные делегации.

В администрации города Саки сообщили, что Романько все же поздравят. 

«Это уже давно обговорено и с ней, и с дочкой», — пояснили в руководстве города.

Собеседник телеканала «360» добавил, что в администрацию «пришел новый человек», еще не адаптировался к текущим задачам.

Как отмечает «Ридус», Галина Романько — последняя из участников обеспечения Ялтинской конференции. В 2009 году их оставалось всего четверо. По словам крымчанки, раньше ее регулярно поздравляли, а теперь забыли. 

«Может, уже никто не знает, что я существую. Только Путин меня поздравляет», — заявила ветеран Telegram-каналу «Подъем».

Романько работала медсестрой во время войны, в 1945 году она стала свидетельницей одного из важнейших исторический событий. В Ливадийском дворце встретились лидеры СССР, Британии и США — Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

Это была встреча глав антигитлеровской коалиции, на которой обсуждался коренной вопрос послевоенного устройства Европы, условия капитуляции фашистской Германии и положение Польши, освобожденной Красной армией.

После окончания Второй мировой войны СССР и ее наследница Российская Федерация так и не подписали мирный договор с Японией из-за решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

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